Szombaton reggel kilenc órakor egymás után érkeztek azok a helyiek az orvosi rendelő melletti udvarra, s a rendelő e napra átalakított helyiségeibe, akik szerettek volna a programon tájékozódni saját testi, lelki állapotukról.

A sikeres előkészítő munkának köszönhetően a nap folyamán minden korcsoport talált magának megfelelő, hasznos és szórakoztató elfoglaltságot egyaránt.

A gyerekeket bábszínházi előadás, arcfestés, játékok várták, a kamaszok a drogmegelőzés jegyében tehettek fel kérdéseket a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat egri szakembereknek.

Míg a felnőttek türelmesen várakoztak az ingyenes vérnyomás, vércukorszint, testömegindex-mérés eredményeire, egészséges ételeket kóstolhattak és hivatalosak voltak az ebédre készülő gulyásra is.

Szajkó Marika, az egyesület vezetője érdeklődésünkre elmondta, a cél ez alkalommal is a betegségek megelőzése, az egészséges életmód népszerűsítése volt. - Idén először prosztata-szűrésre is volt lehetőség a férfi lakosság körében, amit Módosné Vadon Éva, biológiai terápiás nővér, a Movember Alapítvány egyik képviselője szervezett meg.

Több éves tapasztalatait összegezve úgy fogalmazott, a férfiak körében ma is tabunak számít a prosztata problémákról való őszinte beszélgetés. Aki mégis rászánja magát, hogy szakemberhez forduljon gondjaival, őszinte hálát és megkönnyebbülést érez egy-egy beszélgetés után. - A szakorvosi rendelőben általában kevés idő jut arra, hogy empatikusan elbeszélgessenek egy-egy beteggel. A kerecsendihez hasonló egészségnapok azonban remek alkalmak arra, hogy oldják a feszültséget a vizsgálatra jelentkezőkben. A fájdalommentes, pár perces szűrővizsgálat segít a problémák feltárásában, egyben a továbblépéshez is jó támaszt nyújt - mondta.

A helyszínen megjelentek a Regea Alapítvány önkéntesei is, akik főként a daganatos betegségeken átesetteknek, és az ezzel küzdőknek igyekeznek 2010 óta rendszeres pszichológiai segítséget nyújtani. Vezetőjük, Prsenyeczky-Nagy Mária szerint a betegséggel való megküzdésben nagy szerepe van a mentális hozzáállásnak. Ebben próbálnak segítő kezet nyújtani a hozzájuk fordulóknak. Jó példaként említette, hogy a Miskolci Kórház Onkológiai Centrumában egy ideje olyan rehabliitációs részleg is működik, amely a gyógyult embereknek komplex módon segít a társadalomba való újra beilleszkedésben.

Elhozták magukkal a Falevelek című kötet nemrég megjelent második kötetét is, amely a felépüléshez vezető út állomásairól szól, személyes megéléseken keresztül.

Ezúttal is eljöttek a rendezvényre Mondjunk Mancsot Alapítvány képviselői, a szakszerűen kiképzett kutyusokkal, akiket azonnal szívébe zárt a közönség.

Népszerűnek bizonyult a gyógynövényekről szólő bemutató és ismeretterjesztés is. A rendezvényen ezúttal is jelen voltak a Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány önkéntesei, akik talp- és hátmasszázzsal frissítették a az érkezőket.

A rendezvény a kora délután órákban zárult, közös ebéddel.

Igazi családi nap volt - Szajkó Marika a nap összegzéseként elmondta, nagyon sikeresnek értékeli a rendezvényt. A kánikula ellenére több mint százan vettek részt azon. Érkeztek gyermekes családok, idősek, fiatalok, akik mindannyian jól érezték magukat. Köszönet illeti az ország minden pontjáról érkező civil szervezeteket, a támogató önkormányzatot, s a helyi egészségügyben részt vállaló önkénteseket, akik az idejüket és energiájukat áldozták ingyen azért, hogy kerecsendiek tehessenek egy lépést az egészségük érdekében.