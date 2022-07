Boldogon a 31121-es jelű bekötőút 2,9 kilométeres szakaszát avatták 135 millió forint értékben. Tarnaörsön a 3205-ös jelű Jászárokszállás-Tarnaméra összekötő út 2,5 kilométeres szakaszának átadására került sor, a beruházás összértéke 145 millió forint volt. Hort és Csány között pedig a 3202-es jelű összekötő út 410 méteres szakaszát adták át a forgalomnak, amelynek az újjáépítése 29 millió forintba került.

Szabó Zsolt, országgyűlési képviselő mindhárom avatáson kiemelte, hogy mindig szükség van a továbbfejlődésre, és ez lépésről lépésre biztosan halad előre a térségben.

– A Magyar Falu Program a mi programunk, minket támogat. Köszönöm valamennyi településnek, hogy az utoljára a hetvenes-nyolcvanas években lezajlott felújítások óta türelemmel kivárta ezt a mostani rekonstrukciót. Bízunk benne, hogy nagyon sokáig tudjuk ezeket az utakat balesetmentesen használni, s majd a gyermekeink és az unokáink is, hiszen nekik is készítettük – fogalmazott Szabó Zsolt.

Szabó Zoltán, Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatója az egyes útszakaszok felújításának műszaki paramétereit ismertette.

– A boldogi útszakasz igen elöregedett, sok helyen kátyús felületű volt, közel 2500 tonna aszfaltkeverék bedolgozására volt szükség. Tarnaörsön mintegy 2700, Hort és Csány között pedig 480 tonna aszfaltot dolgoztunk be az útpályába. A útburkolat mellett a szükséges helyeken a vízelvezető rendszer is megújult, az útfelelületek tartós útburkolati jeleket kaptak, kicseréltük a KRESZ-táblákat is – összegezte Szabó Zoltán.

Szabó Zsolttól megtudtuk, hogy Tarnaörs térségében előkészítés alatt áll a Szarv-ágy-híd és a Tarna-híd közötti szakasz építése, s továbbá már közeledik Tarnaméra, Zaránk, Erk térségének útfejlesztése. A Hort és Csány közötti szakasz rekonstrukcióját folytatják Csányig, első lépésben a falu központjától a Hort felőli végéig.