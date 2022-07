A nyári szünet alatt a jobbnál jobb nyári táborok várták és várják a gyerekeket Heves megyében is, hogy újabb kalandokkal, ismeretekkel legyenek gazdagabbak, s addig se a tv, az xbox vagy a telefonok nyomkodása kösse le idejük nagyobb részét.

Míg Egerben sok más helyszín mellett a vármúzeum, vagy a Egri Kulturális és Művészeti Központ kínált változatos nyári programokat, addig Rózsaszentmártonban pénteken zárult a Honvédelmi tábor.

A Magyar Honvédség 60. Mike József Területvédelmi Zászlóalja szervezte meg az gyerekeknek szóló programot, melynek harmadik ízben adott otthont a község. Az ország területén minden megyében két helyszínen rendeznek ilyen táborokat, így Abasár mellett itt már harmadjára jelentkezhettek egy kis kiképzésre itt a gyerekek. Gulyás István törzszászlós volt a tábor parancsnoka, ő irányította azt a szakmai munkát, amiben huszonkilenc gyermek tanulta meg, hogyan kell betartani a rendet az öt napos katonai kiképzésben. A változatos programok közt volt terepgyakorlat, elsajátították az alapvető túlélési technikákat, de a kincskeresés sem maradhatott el. Az alaki gyakorlatokkal szintén megbarátkoztak, ezek mellett a falu látványosságaival, kiállításaival is megismerkedtek.

– Szemmel láthatóan sokat formált a gyerekeken ez az öt nap is, nagyon fegyelmezetten csinálták végig a tábort a kiskadétok. Közülük tizenhárom lány volt, nagyon sok első helyet szereztek meg, ügyesek voltak a lövészetben és a tábor legjobbja is egy lány lett, aki megkapta a vörös barett sapkát – emelte ki Sipos Jánosné polgármester.

Hozzátette, többen kezdeményezték már, hogy legyen több turnus ebből a táborból, mindig nagyon nagy az érdeklődés. Ahogy meghirdetik, szinte azonnal betelnek a helyek, hiszen többen olyan családból jöttek, ahol a szülők közül valaki a honvédségnél szolgált vagy szolgál. Ezért a leendő honvéd-utánpótlást nevelő tábornak helyet adni is külön érdem – emelte ki a polgármester.

A Hatvani Strand is a gyerekektől hangos hét közben egész nap, hiszen az intézmény egyszerre több szervezet táborainak is helyet és vizes medencét ad. Szegedi Zoltán, a Hatvani Szolgáltató Kft. uszoda-strand ágazatvezetője a heol.hu portál számára elmondta, az ő táboraik is folyamatosan mennek július végéig és még lehet jelentkezni.

A strandon ott vannak a MATE-GEAC Valkai Ágnes Vízilabda Akadémia táborozói is, emellett saját szervezésű heti programokra várják még tizennégy éves korig a fiúkat és lányokat. A többszöri étkezés, az úszás foglalkozások mellett változatos programokat állítottak össze. Nemrég a strand nagy medencéje és teljes környezete megújult, kicserélték a járófelületeket, újak a zuhanyzók és a strandolókat kiszolgáló helyiségek is. A strandon a több, különböző hőmérsékletű hideg vizes medence mellett termálvizes medence is található.