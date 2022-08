Magyarnóta estet tartottak Bélapátfalván vasárnap este. A hagyományos gálaműsort a művelődési házban tartották. A több mint három órás előadáson fellépett dr. Fehér Eszter, Ujvári Marika, Gáspár Ani, Éliás Tibor, Szabó Sándor és Bohács István, akik szólóban és duettben is énekeltek ismert nótákat, néha táncra is perdültek. Az énekeseket Boros Dénes és zenekara kísérte. A műsor magyar zenei csatornákon is látható lesz.