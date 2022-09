A sikeres, amatőr fotós portálunknak elárulta: csak utólag tudta meg, hogy egy cédrus fáról készítette a képeket. Petró Róbert jól elkapott mátrai pillanatát a National Geographic Magazin Magyarország szeptember 13-án a nap képének választotta.

– Először a kép mindig a fejemben születik meg. Átgondolom, hogy az adott helyszínen hogyan tudnék olyan fotót készíteni, hogy a lehető legtöbbet hozzam ki belőle. Itt is ez volt a helyzet. Az egyik Facebook csoportban láttam meg először ezt a különleges fát, és tudtam: ezt le kell fotóznom. Persze felkészülve indultam el, ugyanis egy mobiltelefonos applikációban megnéztem, hogy a nap pontosan mikor és hol megy le. Az égen még pici fátyolfelhők is voltak, amit én kifejezetten szeretek, szerintem ad egy pluszt a képeknek - mesélte Petró Róbert, majd hozzátette, az időjárás nyomon követése is elengedhetetlen ebben a szakmában.