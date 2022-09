A népmese napja célja, hogy a meseszerető emberek, így a könyvtárosok, az óvónők, valamint a pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, és nem utolsó sorban a gyerekek is megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé ezen a napon.

Az Országos Népmesekonferenciát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE) Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete valamint a Metamorphoses Meseterápiás Egyesület közösen szervezte.

Dr. Pintér Márta Zsuzsanna, az EKKE Bölcsészettudományi és Művészeti Kar dékánja, az Irodalomtudományi Tanszék vezetője nyitotta meg a kétnapos eseményt.

– A Bölcsészettudományi és Művészeti Kar az egyetem egyik legszínesebb kara, vizuális művészetekkel, irodalommal is foglalkozunk, tehát mindennel, amiről ezen a konferencián is szó lesz. A mi mesénk 2017-ben kezdődött, amikor sikerült megnyernünk Boldizsár Ildikót, hogy az egyetemünk oktatója legyen. Mesekurzusokat kezdett tartani a hallgatóknak, és elindított az Alkotó-fejlesztő meseterápia szakirányú továbbképzést, melyet eddig már több mint harmincan végeztek el – ismertette dr. Pintér Márta Zsuzsanna.

A megnyitót követően Bumberák Maja, a Meseszó Egyesület tagjának meséjét figyelmesen hallgatták meg a résztvevők. Ebből is látszik, a mese nem kizárólag gyerekeknek szól, a felnőtteket épp úgy magával tudja ragadni, tartogat számukra is mondanivalót. Ezért is kapcsolódik a mesékhez szerteágazó tudományág, melyről Boldizsár Ildikó – aki egyebek között mesekutató és a Metamorphoses Meseterápiás Módszer megalkotója – beszélt.

– A népmese napját 2005 óta ünnepeljük, s azért kellett ezt a napot kikiáltani, mert akkoriban a népmese nem volt nagyon fókuszban. Elkezdett feledésbe merülni, szinte már csak a gyermekek őrizték a meséket. Szükség lett arra, hogy ráirányítsuk a figyelmet erre a csodálatos műfajra – mondta a meseterapeuta.

Ez a konferencia történelmi jelentőségű, hiszen először vannak együtt azok a szakemberek, akik a mesékkel foglalkoznak.

Boldizsár Ildikó megosztotta a résztvevőkkel, hogy amikor a szakdolgozatát írta, nagyon meglepődött, mennyi definíciója van a mesének, mennyi mesekutatói irányzat kapcsolódik hozzá. Napjainkra mondhatni megtriplázódott ez az információmennyiség, így igencsak nehéz dolga van annak, aki szeretné ezt átlátni.

A kétnapos konferencia átfogó képet ad a mesékről, segít megismerni azt az összetett és szerteágazó műfajt, melybe tartoznak. Szó esik egyebek között a népmesék üzenetéről, a Mese című folyóiratról és mesékhez kapcsolódó terápiás módszerekről is.