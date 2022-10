Mátraderecskén október 24-től 28-ig játékos versengésre buzdítják a helyieket. Arra kérik őket, faragjanak ki egy tököt minél kreatívabban, és vigyék be a polgármesteri hivatalba, ahol kiállítják azokat. Zsűri is értékeli a legjobb tökfejeket, s a legjobb alkotás díjban is részesül - jelezték a község honlapján.