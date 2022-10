A fesztiválon egyébként van minden, mi szem-szájnak ingere, de főként csipkebogyóból készült lekvárokat, szörpöket kináltak a vendégeknek. De nem hiányzott sem a kürtős kalács, sem az akácméz, lehetett kapni lángost, számos más étket, s hozzá a nagyszinpadról a Dűvő népzenei együttes keltett jó hangulatot. A gyerekek számára – igen sokan voltak – pedig nem egyszerűen csak játékokat prezentáltak a szervezők, hanem nagyon sok népi motívumot tartalmazó játékot űzhettek is az apróságok.

Pontban délben köszöntötte az esemény résztvevőit három megyénkbeli közéleti személyiség: dr. Pajtók Gábor, a térség országgyűlési képviselője, dr. Juhász Attila Simon, a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és Ignácz Balázs főispán, a megyei kormányhivatal vezetője.

– A mai rendezvény is bizonyítja, hogy az itt élők nem csak hagyományokat ápolnak, hanem hagyományokat is teremtenek. Adta magát a csodálatos természet, s a természet adta sok-sok őszi gyümölcs – mondta a honatya, utalva a láthatóan nagy tömegeket vonzó fesztiválra. Pajtók Gábor arról is beszélt, hogy a település jelene biztató, mert kormányzati pénzekből az életminőséget javítani hivatott igen jelentős fejlesztések történtek a közelmúltban.