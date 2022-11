– E két tényező együttesen teszi lehetővé a rendkívüli tiszai árvizek legmagasabb szintjének legalább egy méterrel való csökkentését. Az árvízvédelmi biztonság egyik legfőbb letéteményese tehát az, hogy a hullámtér biztosítsa az árvizek, a jég, a hordalék és az uszadék károktól mentes levezetését. Éppen az utóbbi célt, az utóbbi évtizedekben jelentős mértékben leromlott hullámtéri áramlási viszonyok rendezését szolgálta a projekt a Tisza középső szakaszán, amely Kisköre és Szolnok között az eddiginél szabadabb utat enged a szőke folyónak, azaz gyorsabb, akadálymentes lefolyást biztosít – fogalmazott.

A megvalósult töltésáthelyezésekkel több mint kétezer hektár területet adtak vissza a folyónak, melytől azt várják, hogy egy árhullám levonulása alacsonyabb szinten, a töltés szintje alatt maradjon. Emellett megküzdöttek azzal is, hogy a hullámtér beerdősült, ami miatt az árvizek kisebb területen tudott levonulni.

– 1930-hoz képest megtízszereződött ezen terület száma, s ez is 2004-es adat, a helyzet pedig azóta tovább romlott, be kellett avatkozni – hangsúlyozta.

Ficzere András, a Kötivizig főerdésze ezekről a munkákról számolt be. Mint mondta, a rengeteg infrastrukturális elem mellett a beruházás a térség környezeti viszonyaira is kiemelt figyelmet fordított. Így jelentős, 4 ezer 94 hektárra kiterjedő, főként a hullámteret és elhanyagolt mezőgazdasági területeket érintő növényszabályozási munkákat is végeztek a szakemberek.

– Minderre többek közt azért volt szükség, mert a hullámtérben megjelenő, az évtizedek alatt mára már túlburjánzott növényzet az áramló víz sebességét akár nullára is le tudja csökkenti, azaz megakadályozza a vízáramlást. Az akadályoztatás miatt pedig az árvízi vízhozam csak a főmederben tud levonulni, így az árvízi időszakok hosszabbak, a védművek és a védekezésben résztvevők pedig nagyobb terhelésnek vannak hosszabb ideig kitéve. Mi több, a lecsökkenő áramlási sebességek miatt a lebegtetett hordalék is kiülepedik, ami az áramlási viszonyokat tovább rontó övzátonyok képződéséhez vezet – részletezte. Hangsúlyozta, a cserjeszinti és alsólombkoronaszinti vegetáció szakszerű gyérítése tehát szükséges volt ahhoz, hogy a folyómeder és a hullámtér vízáteresztő képessége növekedjen, az árvízi időszakok hossza, és azok térségre zúduló nyomása pedig ennek következtében csökkenjen. A munkák 61 kilométernyi folyószakaszon, 15 közigazgatási területen és két megyében zajlottak.