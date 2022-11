A kétnapos egri eseményen találkoznak az önkormányzatok és a központi költségvetési szervek, s a résztvevőknek lehetőségük nyílik arra, hogy számos fontos témában konzultáljanak egymással.

– A konferencia célja eredetileg a helyi adóval kapcsolatos kérdések megbeszélése volt, majd az önkormányzatok igényeinek megfelelően a témája kiterjedt államháztartási, költségvetési kérdésekre is. Egyebek között tárgyalnak majd a központi és a helyi adóigazgatás ügyeiről, s lesznek előadások az önkormányzatokat leginkább érdeklő témákról, így például az egészségügy átalakításáról is – ismertette dr. Berczik Ábel, a pénzügyminisztérium államháztartási szabályozásért, humán és önkormányzati költségvetésért felelős helyettes államtitkára.

Ignácz Balázs, Heves megye főispánja megjegyezte, megyeszékhelyünk kiváló adottságokkal rendelkezik, s így tökéletesen alkalmas helyszínt biztosít az ilyen és ehhez hasonló konferenciák megrendezésére.

– Olyan időszakban vagyunk, amikor nem csak az állampolgároktól, nem csak a területi közigazgatás képviselőitől, hanem az önkormányzatoktól is felelős gazdálkodást várunk el. Ez az év is kihívásokat tartogatott, s 2023-ban is erre lehet számítani. Átnézve a konferencia témáit, előadóit, úgy gondolom, kitűnő szakmai segítséget kapnak a résztvevők arra vonatkozóan, hogyan tudjuk, ezt az időszakot a leghatékonyabban közösen lehet végig vinni – mondta Ignácz Balázs.Bugár Csaba, a MÁK elnöke portálunknak elmondta, a konferencián 120 önkormányzat vesz részt. A kincstár közel 3200 önkormányzatnak látja el a pénzügyi műveleteit, s szakmai támogatást nyújt számukra az ASP informatikai rendszeren keresztül.