Papler Pál János plébános tájékoztatása szerint 1934. szeptember 14-én – a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén – a község képviselő-testülete rendkívüli ülésen határozott arról, hogy a régi temetőt kálvária létesítésére átengedi az egyháznak.

– A kálvária létesítése gyarapította a falu lelki értékeit, a szobrokkal ékesített, fásított terület a település éke lett. Ennek kialakításában nagy szerepe volt Szalmás Jánosnak, aki tízezer pengő adományával hozzájárult a kálvária megépítéséhez – mondta el a történelmi előzményeket a plébános.

Szavai szerint ahhoz, hogy a kegyhely ismét Mezőtárkány ékessége lehessen, szükség volt két megcsonkított tölgyfának, számos kiszáradt és elöregedett tujának, bokornak a kivágására. Ezek eltávolítása módot ad arra, hogy fiatal facsemetékkel – kocsányos tölgyekkel – és örökzöld tiszafa- és tűztövisbokrokkal, rózsákkal újból beültessék a kálvária területét. Szeretnének napelemes parkvilágítást is létrehozni.

– Ha ezek a munkálatok elkészülnek, akkor újból méltó és alkalmas helye lesz a különböző liturgikus eseményeknek, mint például az egyházközségek közös keresztútjának, az úrnapi körmenetnek és a kálvária búcsúnak, amelyeket a kálváriánál évről évre megtartunk. Ezek a liturgikus események is felhívják a figyelmet arra, amit az alapítók is hangsúlyoztak, hogy ez a hely mindig megszentelt hely volt – fogalmazott Papler Pál János.

A plébános tájékoztatott arról is, hogy az eddig elvégzett munkákban nagy segítségükre volt a helység önkormányzata, s köszönettel tartoznak Ragó Zsolt és Forgács Péter vállalkozóknak is. Úgy vélte: közös érdekük, hogy a település épített örökségét ne csak megőrizzék, hanem élővé is tegyék.

– Minden alkalommal, amikor plébános úr keresi meg az önkormányzatunkat, hogy segítsünk valamiben vagy tegyünk közösen, örömmel vesszük. Így volt ez, amikor megszólított, hogy tervezi a kálvária területének megújítását. Tóthné Szabó Anita polgármester asszony és jómagam az első pillanattól minden részünkről telhető szervezésbeli és fizikális segítséget megadtunk és megadunk. Hiszen számunkra is öröm, hogy az idén átadott Szent István tér szomszédságában, szinte összekapcsolódva a kálváriával, annak területe is új köntöst kap – ezt már Pásztor István fejtette ki portálunknak.

Mezőtárkány alpolgármestere szólt még arról, annak is nagyon örültek, hogy a segítségre felkért vállalkozók az első szóra küldték az embereiket, a gépeiket, így az ő esetükben százezres nagyságrendű támogatásról beszélhetünk.

– Minden, a plébános úr által kezdeményezett javaslatot a magunk részéről támogatunk, és amiben tudjuk, természetesen segítjük. Így tesz ő is, hiszen több területen közösek a célok. A sikeres tavaszköszöntő templomi estünket mindig maximálisan támogatja, házigazdaként helyt ad annak. Már tervezzük és közösen szervezzük a következő évi, jubileumi XV. estünket, ami a mai állás szerint vélhetően április 29-én lesz – tette hozzá az alpolgármester.