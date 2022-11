– Jó néhány hónapja a közéletet Egerben is az foglalkoztatja, hogy milyen lépéseket tehetünk az energiaválság miatt, vagy éppen milyen lépéseket nem teszünk. számos javaslat felmerült, olyanok is melyekkel mi nem értünk egyet, például, hogy válság idején a lakosokra tegyünk nagyobb terheket – mondta szerda délelőtt sajtótájékoztatón Mirkóczki Ádám polgármester.

– Olyan megoldást szeretnénk, amely enélkül képes orvosolni a problémákat. Szomorú, hogy egyes képviselők a legprimitívebb megoldást választották, az adóemelést és feladataink csorbítását. Hétfőn a Benedek Elek óvoda szülői értekezletén jártunk Minczér Gábor alpolgármesterrel és olyan javaslatokat, illetve gondolatokat hallottunk, amelyekkel mi is egyetértünk. Felháborodtak a szülők, hogy óvodákat bezárunk de harminc millió forintos buli lesz a Dobó téren. Rendezvények vannak az EKMK-ban és nyitva a strand. Én már szeptember elején azt szerettem volna, hogy a kötelező feladatokhoz ne nyújtunk, önként vállalt önkormányzati feladatainkat csorbítsuk, de közgyűlési többség másképp döntött. Ez oda vezetett, hogy kénytelenek vagyunk intézményeink működésén spórolni. Ugyanakkor az Energia Veszélyhelyzeti Bizottság utolsó ülése alapján azt látjuk, hogy cégeink többsége semmilyen megszorítást nem vezetett be magára nézve, nem zárt be a strand, nincs megszorítás az Evat és a városfejlesztési cég élén sem. Napok óta keressük a megoldást, hogy forrást találjunk és ne megszorításokkal, terhekkel kelljen pénzhez jutnunk. Megtaláltuk a megoldást, nincs szükség adóemelésre és óvodabezárásra sem: a holnapi közgyűlésen indítványozzuk, hogy 40 helyrajzi számon lévő üres telket értékesítsünk. ennek értéke alsó becslés szerint több mint kétmilliárd forint. Ez költségcsökkentés is, hiszen a parlagon heverő telkeket nem kell karbantartani, ha pedig itt beruházások zajlanak, akkor hosszútávon adó képződik – mondta.

– Korszerűsítésekre szeretnénk költeni ezt a forrást. Három rossz műszaki állapotú óvodánk is van, ezeket például szeretnénk energetikai szempontból fejleszteni. egyébként az intézményeink nagy része nincs jó műszaki állapotban, sok helyre kellene pénz. Ráadásul komposztálót kialakítani is időszerű lenne, hiszen jövőre dupla annyi pénzért veszik át a város zöldhulladékát a lerakóban. Az adóemelés nem megfelelő megoldás a pénzszerzésre most – hangsúlyozta Minczér Gábor.

Mirkóczki Ádám az elkerülő útról is beszélt, szerinte ugyanis Oroján Sándor és Keresztes Zoltán az elkerülő út ügyéért felelős önkormányzati biztosok nem képviselik az egri lakosokat.

– A múlt héten a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) ismertette az új nyomvonalat és egyikük sem állt ki a belső nyomvonalat elutasítók ellen. Én most is felszólaltam az érdekükben is. Egyébként nekem és Kacsó János főépítésznek köszönhetően van lehetőség a belső és külső nyomvonal kombinálására, fél éve javasoltuk ezt. Ez a beruházás 6-10 éven belül megvalósulhat és nagyon fontos városstratégiai ügy, amely a következő száz évre meghatározhatja a város közlekedését. Mindez gyermekeink, unokáink életét is meghatározza majd. Az út megépülése évtizedek óta fontos célja Egernek, a szerda délutánra összehívott lakossági fórum felelőtlen, már a címe is tiltakozás. A higgadt párbeszédre, a problémák megoldására kellene fókuszálni az öncélú lakossági tiltakozás helyett. Legyünk őszinték, a fórumnak semmilyen jogi következménye nem lesz, egy dolgot érnek el, hogy veszélyeztetik a projekt megvalósulását. Nem lesz olyan, hogy ebben a beruházásban mindenkinek tetszen a nyomvonal. Javaslom a képviselőknek, hogy a higgadt, előremutató megoldáskeresésre fókuszáljanak, hiszen negyven-ötven milliárd forintos állami beruházásról beszélünk, amit el is veszíthetünk a tiltakozás miatt. Ezen felelősség tudatában beszéljünk – fogalmazott a polgármester.