Balázs József nagyrédei önkormányzati képviselőjelölt közösségi oldalán péntek délután jelent meg a következő bejegyzés:

"Kedves Nagyrédeiek!

A szívem mindig a nagyrédeiekért dobog, és aki ismer, tudja, hogy ez sohasem lesz másképp. Ugyanakkor egy olyan pozitív fordulat történt az életemben, amely miatt az önkormányzati képviselőjelöltségről le kell mondanom. A továbbiakban is minden megteszek településünk közösségének segítésére, már csak azért is, mert az új felkérésem nemcsak nekem hoz jót, hanem remélhetőleg a nagyrédeieknek is. "

A településen november 13-án tartanak időközi választást, mert a képviselő-testület, amelynek Balázs József is tagja volt, augusztus 24-én feloszlatta magát. Balázs Józsefet a vasárnapi választás egyik képviselőjelöltjeként vette korábban nyilvántartásba a helyi választási bizottság.