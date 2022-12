A városgondozás arról tájékoztatta portálunkat, hogy a díszek napokon belül lekerülnek a fenyőről, s el is szállítják a fát. A korai karácsonyfa bontás oka az, hogy a szilveszteri rendezvényt szervező Agria Film Kft. a szombati események zavartalansága miatt megrendelte a bontást a városgondozástól.

Frissítés:

A fáról időközközben már le is kerültek a díszek és le is bontották a tartószerkezetről. Sőt, még szerda délelőtt fel is darabolták a Dobó téren. A környéken bámészkodók meglepetten figyelték, ahogy egy konténerbe kerülnek a fenyőágak. Olvasóink jelezték, hogy nem csak a fát, a többi karácsonyi díszt, az angyalszárnyat, a rénszarvasszánt és a betlehemet is elvitték a térről szerdán.