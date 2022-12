A negyedik gyertyát is megyújtották vasárnap délután a kerecsendiek adventi koszorúján. Az ünneplőket ezúttal is Sári László polgármester köszöntötte, majd kihirdették a Csak Egy Lépés Egyesület (CSELE) által meghirdetett Kerecsend Advent Fényei 2022 játékos versengés eredményeit is.

Arra buzdították a kerecsendieket, hogy az ünnepvárás jegyében díszítsék ki házaikat, s az erről készült fotókat töltsék fel az egyesület honlapjára. Idén is sokan csatlakoztak a kezdeményezéshez, s szebbnél-szebb dekorációkkal készültek. Vasárnap délután minden pályázót felkerestek a CSELE aktivistái, hogy jelképes ajándékkal köszönjék meg a családok munkáját.

Szajkó Marikától, a szervezet vezetőjétől megtudtuk, a felhívás célja minden évben az, hogy a faluközösség egésze ráhangolódhasson az ünnepre. Azok, akik időt áldoztak a díszítésre nem csak magukat, hanem a lakosokat is meglepték a várakozás örömével. A CSELE önkéntesek döntése nyomán a legszebb díszítésért járó ajándékot idén Tatainé Szecskó Marianna, Bátori Barbara és Varga Sándor, valamint Matáné Piroska Tünde vehette át.

A hangulatos rendezvényt Bodnár Attila és Papp Rita karácsonyra hangoló ünnepi koncertje zárta.