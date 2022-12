Kedden ünnepélyesen felavatták azt a felújított, 3,3 kilométer hosszú külterületi utat Verpeléten, amely a várost köti a horgásztóval.

Farkas Sándor polgármester beszédében visszaemlékezett arra, hogy az utat még a hatvanas években építették elsősorban azért, hogy a víztározóból a környéken lévő földeket öntözni lehessen.

– Azóta az út állapota nagyon megromlott, a nagyobb része már csak traktorral és terepjáróval volt járható. Régóta dédelgetett álma volt a környék gazdasági szereplőinek az út felújítása, mivel ez egy nagyon fontos szakasz. Egyrészt amiatt, mert van itt egy rendezvényközpont – amelyhez kapcsolódóan milliárdos beruházások sora zajlik –, s amely lefoglalt időpontokkal működik, többnyire esküvők zajlanak benne. Fontos az út azért is, mert van itt egy 33 hektáros horgásztó, és az idegenforgalmat Verpeléten annak a látogatottsága adja. Természetesen nagyon kellett a jó út a környékbeli szőlősgazdáknak is, hiszen közel száz hektár szőlőterület csak ezen az útvonalon közelíthető meg. Sokáig nem volt pénzünk a felújításra. Ezzel 304 millió forintos beruházással nagy szerencsénk volt. Ebben az évben 95 százalékos támogatási intenzitással kaptunk forrást a magyar államtól. Mivel nagy összegről van szó, az önerő öt százaléka is komoly összeg, 15 millió forint, de kigazdálkodjuk, mert rendkívül fontos ez a szakasz – emelte ki Farkas Sándor.

A polgármester arról is beszélt, olyan nagymértékben volt elhasználódva az út, hogy különleges technológiát kellett alkalmazni a rekonstrukcióhoz. Kátyúzással nem lehetett használhatóvá tenni, úgynevezett hideg remix technológiára volt szükség.

– Az elhasználódott réteget leszórták megfelelő méretű kavicsréteggel, arra terítettek négyzetméterenként 15-20 kilogramm cementet. Jött a munkagép, s ezt az egészet a régi út alapjával együtt összedolgozta vízzel, majd maga mögé leterítette. Egy másik gép ezt az őrleményt még finomabb szemcsézetűre átdarálta, vibrációs hengerekkel lehengerezte, ezzel elkészült az az útalap. Erre került a 8-10 centiméteres kötőréteg, s arra a kopóréteg. Egy-egy méter széles padka készült az út szélein – részletezte Farkas Sándor. A polgármester hozzátette azt is, hogy figyelni fognak arra, hogy a kiváló minőségűvé vált utat ne használhassák felelőtlenül egyesek száguldozásra.

Horváth László országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy az útfejlesztésre érkező pénz olyan, mint az iskolakorszerűsítésre kapott összeg.

– Bármikor jön, és bármennyi érkezik, az mindig jókor jön, és jó helyre megy. Gyakran idézem Jókai Mór mondását, amely szerint csak az tudja, hogy meddig értünk el, aki azt is látta, honnan indultunk el. Nos, jelen esetben pontosan tudom, hová érkeztünk el, mert én is jó pár éven át szembesültem azzal, hogy milyen rossz állapotban volt ez az út – fogalmazott Horváth László.