Dr. Váczy Kálmán Zoltán, az EKKE általános rektorhelyettes elmondta, az intézmény számára a sport, és az ahhoz kapcsolódó képzések stratégiai területet jelentenek.

– Az oktatás és képzésfejlesztési stratégiánkban is fontosnak ítéljük meg, hogy nemcsak a gyakorlatközpontúság legyen hangsúlyos egy képzés elindításában, hanem az is, hogy ezeknek a képzéseknek az esetében gyorsan tudjunk reagálni az ágazat által támasztott elvárásokra. Ez a helyzet a sportos képzéseinknél is – húzta alá.

Prof. dr. Bognár József, a sporttudományi intézet igazgatója hozzátette, 2017-ben kezdődött el az első új típusú edzőképzés, most pedig öt új partnerük lett különféle sportágakkal. Nagy András, a Magyar Judo Szövetség főtitkára elmondta, Egerben nagy hagyománya van a judonak, s magyar bajnokságnak is otthont adott. Dr. Mészáros János József, a Magyar Karate Szakszövetség elnöke csatlakozott az elhangzottakhoz, Eger a sportága regionális központja, s mindketten gyümölcsöző partnerségre számítanak az egyetemmel.

Dudok Károly, a Magyar Muaythai Sportági Országos Szakszövetség elnöke elmondta, a szakág 2017-ben lépett be a Nemzeti Versenysport Szövetségbe, s azóta már olimpiai sportág is lett. Eddig OKJ-s szinten képeztek edzőket, de az egyetemi partnerség áttörés. Papp Gábor, a Magyar Búvár Szakszövetség elnöke valamint Stépán Zsolt Antal, a Magyarországi OCR Sport Szövetség elnöke azt emelte ki, örülnek, hogy nemcsak a tömegsport felé nyit az egri egyetem az együttműködéssel.