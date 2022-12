Mint mondta, ezen a területen különösen fontos a "semmit rólunk nélkülünk"-elv, ezért fogyatékosságügyi kérdésekben mindig megkérdezik az érintettek véleményét és igyekeznek figyelembe venni észrevételeiket a döntéseknél.

A jövőben is olyan döntéseket fognak hozni, amelyek a fogyatékossággal élő emberek önálló életvitelét segítik a mindennapokban - hangsúlyozta a miniszterelnöki biztos. Mindez azért is fontos, mert szakértői számítások szerint több mint 600 ezer magyar él valamilyen fogyatékossággal, a családtagokat is beleszámítva pedig az érintettség több mint egymilliós - fűzte hozzá.

Nyitrai Zsolt közölte, hogy az elmúlt tizenkét évben háromszorosára nőtt a fogyatékosságügyi szervezetek támogatása, mint ahogy minden évben nő a foglalkoztatási támogatás. A kormány nagyjából 33 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja mintegy 1100 telephelyen az országban, ezzel 44 százalékra emelkedett a foglalkoztatottsági arányuk a 2010-es 18 százalékhoz képest - mutatott rá.

A miniszterelnöki biztos jelezte, hogy bevezették a gyermekek otthongondozási díját (GYOD), amelynek összege folyamatosan emelkedik, új rehabilitációs központok segítik a látássérült embereket, emellett pedig folyamatosan fejlődnek a fogyatékossággal élők tájékozódását segítő infokommunikációs szolgáltatások.