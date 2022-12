Az Új Esély Központ Heves a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (BTESZ) és Heves önkormányzata közötti ellátási szerződés alapján indította szolgáltatásait júliusban, a Dobó István utca 31. szám alatt. Az egyházi fenntartású intézményben 50 pszichiátriai és 50 szenvedélybeteg kaphat szakmai segítséget. A szervezet célja, hogy nappali ellátás keretei között segítse, támogassa, képessé tegye az ügyfeleket a változásra, életminőségük javítására. Az intézményben okleveles szociális végzettséggel rendelkező munkatársak várják a segítségre szoruló ellátottakat és hozzátartozóikat. A napokban átadták a helyet hivatalosan is.

Mindenki igénybe veheti a szolgáltatásokat, akiknek a mindennapjait megnehezítik rossz szokásaik, kémiai és viselkedési függőségeik, illetve pszichés betegségükből adódóan életvezetési problémáik adódtak. A szakemberek egyéni és csoportos formában is foglalkoznak az ügyfelekkel, valamint az alapvető emberi szükségletek kielégítésére is nagy hangsúlyt fektetnek. Az intézmény adományosztó napokat is szervez, tartós élelmiszerből álló csomagok átadásával is segíti a rászorulókat – közölte Lóléné Vidács Ilona, aki nappali ellátás vezetőként dolgozik az intézetben.

A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió első embere, Mile Ferenc személyes példája révén hangsúlyozta a BTESZ feladatának fontosságát.

– Egy pillanatra megállt a világ működése 2019-ben a Covid-járvány kitörésével, hirtelen nagy lett a bizonytalanság. Amikor elkezdtek jönni az első információk, akkor elgondolkodtunk azon, vajon nekünk mit kellene tennünk szociális szolgáltatóként. A Debreceni Egyetemmel közösen egy kutatást hajtottunk végre, megnéztük azt, hogy a hátrányos helyzetű társadalomra hogyan hatott a járvány. Az volt a kutatásnak az eredménye, hogy nagyon jelentős mértékben nőtt az alkoholfogyasztás, a családon belüli erőszak és a munkanélküliség. Így jött a gondolat, hogy kellene ezeknek az embereknek egy új esélyt adni – innen kapta az intézmény is a nevét – mondta.

Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője kifejtette, hogy a legerősebb segítség az összetartás, amikor valamilyen pozitív cél érdekében összefogunk. – Mindannyiunknak van lelke, ami időnként sérül. Van, aki meg tudja maga oldani a problémáját, de vannak olyan helyzetek, amikor egymást segítve tudunk megbirkózni a gondokkal. A gyöngyösi főiskola egy programot indít az önellátás, a háztáji gazdálkodás területén egy mintaprojekt cégnél. Ezt a projektet szeretnék minél nagyobb területen meghonosítani. Ezt a lehetőséget kiterjesztve Hevesre, együttműködve, összefogással nagyon jó eredményeket lehet elérni – zárta gondolatait Szabó Zsolt.