Az új fejlesztési ciklusban Verpelét is örülhet, nyertek ők is a TOP Pluszból. Nem is keveset.

Csapadékvíz-elvezető rendszer ­rekonstrukciójára nyert Verpelét 599 millió 924 ezer 390 forintos pénzbeli segítséget. A projekt alapvető célja a település belterületi csapadékvíz-elvezetési, vízgazdálkodási rendszerének a mielőbbi fejlesztése. A helységben leginkább a nagy intenzitású tavaszi-nyári csapadékokból keletkező árhullámok az igazán veszélyesek. A rövid ideig tartó, heves esőzések során a talaj nem képes ugyanis elvezetni a hirtelen lezúduló nagyobb vízmennyiséget, villámárvizet. A projekt keretében a község belterületén vízelvezető rendszert alakítanak ki több mint hétezer méter hosszon.