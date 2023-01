A 2022/23-as iskolai tanévben, energiatakarékosság okán, az őszi szünet helyett hosszabb lett a téli vakáció. A diákok pihenője december 22-én elkezdődött és egészen január 8-ig tart. A gyermekek természetesen örülnek a kibővített szünetnek. A szülők esetében árnyaltabb a kép, mert egy héttel tovább kell megoldaniuk a gyermekük felügyeletét. A két ünnep között még nem jelentkezett markánsan a probléma, mert sokan nem dolgoztak, bár bőven voltak azért kivételek. Január másodikától azonban a legtöbben munkába kellett, hogy álljanak. Megyénk szülőit kérdeztük, hogy a szokásosnál hosszabb téli szünet okoz-e problémát a gyermek ideiglenes elhelyezésében: támaszkodhatnak-e nagyszülői, esetleg más rokoni segítségre, vagy szabadságot kellett kivenniük. Az egri Koska Erika szerencsés helyzetben lévőnek mondta magát.

– Én coachként dolgozom, ezt többnyire itthonról végzem, így magamnak tudom beosztani a munkaidőmet. Emiatt könnyebben megoldható a gyermekfelügyelet. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy mivel nem volt őszi szünet, a gyermekek már nagyon elfáradtak, és úgy érzem, most jót tesz nekik ez a hosszabb pihenő – jelentette ki Koska Erika.

A vámosgyörki Szabó-Gonda Anikó nagyszülői segítségre támaszkodhat.

– Szerencsére nálunk mind a két nagymama sokat tud segíteni, mert nagyon közel laknak hozzánk. A férjem édesanyja itt él a községben, az enyém a szomszédos Jászárokszálláson. A munkahelyi kolléganőm viszont már nem ilyen szerencsés. A nagyszülők messze laknak tőlük, így neki szabadságot kell az ilyen esetekben kivenni. Volt már rá példa, hogy a párjával felváltva kellett pihenőnapokat kivenniük a munkahelyen – fogalmazott Szabó-Gonda Anikó.

Az egri dr. Weisz Norbert arról beszélt, hogy náluk is okoz problémát a hosszabb téli szünet, nem könnyű megoldani a gyermekfelügyeletet. Mint mondta, ez a szülőktől is igényel némi logisztikát, de nagyszülői segítséget is igénybe tudnak venni, így szabadságot nem kellett kivenniük. Az egerszalóki dr. Szajcz Elvira szintén számíthat nagyszülőre, szükség esetén pedig lehetősége van arra, hogy gyermekét magával vigye a munkahelyére.

Kulcskérdésnek látszik tehát a nagymamák és nagypapák bevonása a gyermekfelügyeletbe. Ugyanakkor Monostori Judit Nagyszülők és unokák egy háztartásban – Háromgenerációs együttélések Magyarországon című, a Szociológiai Szemlében 2021-ben megjelent tanulmánya szerint az unokák, szülők és nagyszülők egy fedél alatt élése kétségkívül viszonylag ritka, és hosszabb távon csökkenő tendenciát mutat. A tanulmány szerint 2021-ben Magyarországon körülbelül 560 ezer ember élt ilyen háztartásban.

Az általunk megkérdezettekben még elevenen él annak az emléke, amikor a koronavírus-járvány idején a bezárt oktatási intézmények miatt, rokoni segítség hiányában, a gyermekkel otthon kellett maradni nagyon sok szülőnek, akiknek így idejekorán elfogyott az éves szabadságuk. A Szegedi Tudományegyetem és az Utazó magazin 2020-as felmérése alapján például, a nyár elejére akkor a munkavállalók 64 százalékának csupán néhány nap fizetett szabadsága maradt az év végéig. A szülők hasonló helyzettől nem tartanak idén, de az ukrajnai háború, a világgazdasági válság, valamint a tridémia, azaz a koronavírus, az influenza és az RSV együttes megjelenése bizonytalanná teszi az előttük álló hónapokat.