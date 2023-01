A tankerületi központ a meglévő épülethez egy összekötő folyosóval csatlakozó, közel 400 négyzetméter területű új épületszárnnyal bővítette az iskolát. Lifttel akadálymentesítették az épületet, új fűtési rendszert építettek ki, valamint a vizesblokkok vízellátását és csatornázását is elvégezték az ehhez szükséges külső munkákkal együtt. Az új épületrészben pedig új tantermeket alakítottak ki. Öt tanteremben hangszigetelt mobil válaszfalakat épültek, ami által az új épületrészben négy teremben biztosítható a csoportteremmé való leválasztás.

A szakmai vezető közlése szerint a meglévő épületrészeket is felújították. A külső homlokzatok hőszigetelést kaptak, a belső terek burkolatait kicserélték, a termeket kifestették. A vizesblokkokat is sikerült átalakítani. A belső helyiségek átépítésével logopédiai fejlesztőtermet, könyvtárt, tantestületi szobát, zsibongót, orvosi szobát, titkárságot és számítástechnika termeket alakított ki a létesítményben a tankerület.

A háromszázhoz közelítenek A kompolti tanintézmény vezetőjétől, Dankovitsné Tóth Judittól hétfőn kapott tájékoztatás szerint a Fleischmann Rudolf Általános Iskola tanulói létszáma jelenleg 274. Az osztályok átlagos létszáma ­18–20 tanuló körül mozog. Évfolyamonként párhuzamos osztályokkal működik a köznevelési-oktatási intézmény. A kompolti iskola beiratkozási körzetébe jelenleg négy település – Kompolt, Kál, Tarnabod és Nagyút – közigazgatási területe tartozik úgy, hogy Nagyútról az 5–8. évfolyamra lehet beiratkozni.

A tájékoztatás szerint a tornacsarnokot akadálymentesítették. Itt nemcsak a sportpadlót és a nyílászárókat cserélték ki, hanem a teljes tetőzetet is felújították. Az iskola villamos rendszerét korszerűsítették, napkollektort is telepíttettek. Emellett megvalósult a régen várt fejlesztés a tornateremben, a csarnok fűtésének megújítása. A pályázatnak és a vele elnyert támogatásoknak köszönhetően ez a fejlesztés is elkészült. A korszerűsítés azonban nem állt meg ezen a szinten: új bútorokat, tanulói, tanári asztalokat, székeket és oktatási segédeszközöket, szemléltető anyagokat, játékokat is kapott az iskola. Új, modern monitorok, számítógépek, interaktív táblák, projektorok biztosítják a digitális fejlesztést. A projektből egy nagy ötvenszemélyes buszt is sikerült beszerezni – tudtuk meg.

Az infrastrukturális fejlesztéssel párhuzamosan megtörtént a Komplex Alapprogram alkalmazása az intézményben, ami az oktatási-nevelési módszertan korszerűsítését jelentette – közölte az Egri Tankerületi Központ. Az alapprogram bevezetésének eredményeképpen javul – az eltérő tudással és szocializáltsággal rendelkező tanulók együtt tanulásának következtében – a tananyag elsajátításának az eredményessége; növekedés tapasztalható a köznevelési intézmény eredményességi mutatóiban; csökken a lemorzsolódás; növekedhet a továbbtanulási mutató, valamint a tehetséges tanulók fejlesztése is.

A négy esztendőt felölelő periódusban zajló beruházás nyomán az iskolában tanuló 278 gyermek rendezett körülmények között töltheti mindennapjait a tankerületi központ szerint, amely az eddigiekhez hasonlóan, a jövőben is biztosítja a tanulók és az intézményben dolgozók minőségi munkavégzéséhez szükséges feltételeket – áll a kérdésünkre megküldött válaszban.