A hóvirág jellemzően a tavasz első virága, így meglehetősen szokatlan, szinte példátlan, hogy már január első napjaiban megjelenjen. Márpedig olvasónk megörökítette, hogy Egerben, a Gerinc utcában kinyílott a hóvirág január hatodik napján.

Hóvirág az egri Gerinc utcában

Forrás: Beküldött fotó

Mindez köszönhető annak, hogy egyelőre meglehetősen enyhe a január, és egyáltalán a tél. A koponyeg.hu szerint pénteken napközben 10-11 fokot is mérhetünk szűkebb hazánkban, kisebb eső, zápor csak néhol fordulhat elő.

Szombaton is hasonló, tavaszias időre van kilátás, 10 fok körüli maximumot mérhetünk. Vasárnap eleinte borult, ködös időre számíthatunk, majd délután a Dunántúlon felszakadozhat a ködfelhőzet, és kevés napsütés is lehet. A déli szél főleg a Dunántúlon erősödhet meg. Napközben 12 fok is lehet.