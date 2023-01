- Írták korábban, hogy találkoztam személyesen is földönkívüliekkel, miközben csak annyi történt, hogy bejött egy hatalmas szarvasbika a kutyakiképző területre, szóltam is a többieknek, hogy szarvaspörkölt lesz vacsorára. Az állatok akkor is megbolondultak. Összevissza beszéltek már az emberek akkor, az első megmagyarázhatatlan fényjáték miatt. A laktanya ezen részével nem igazán foglalkoztak, mindig le volt zárva, oda ki se lehetett menni. A találkozás már csak egy kitaláció volt, viszont az azonosítatlan tárgy az égen az valódi volt. Abban az időszakban ugye láttam ezt kétszer, de azóta sem tapasztaltam ilyen földönkívüli dolgokat" - emlékezett vissza a férfi.

Azóta is őrzik a laktanyát

Az üzemanyag- és kenőanyag raktárként használt laktanya a mai napig ott áll üresen, azonban nem elhagyatottan. Még most 34 évvel az eset után is őr és kutya vigyáz rá, hogy illetéktelenek ne jussanak be a létesítmény területére. De milyen titkot rejthet, ami miatt a mai napig őrzik a komplexumot? Azt egyelőre nem tudni, azonban további érdekesség az üggyel kapcsolatban, hogy Timothy Good angol ufó-kutató a könyvében is megemlítette a Tarnaszentmáriai esetet. A helyi községházba is betértek a Bors újságírói, akik megtudták a polgármestertől, hogy azóta nem történtek hasonló események a faluban, azonban vannak még, akik tisztán emlékeznek rá.

Van rá magyarázat?

– Biztos felmerült már az olvasóban, hogy még ha el is hisszük, hogy űrlények jártak Tarnaszentmárián, mégis mi okuk lett volna itt "leszállni"? Talán erre találhattuk meg a választ, úton a helyszínre. A községbe való utazásunk közben ugyanis furcsa dombra lettünk figyelmesek a szomszédos Verpelét és úticélunk között félúton. Kiderült, hogy egy gyönyörű parazita vulkán található itt, mindössze néhány száz méterre attól a helytől, ahol a "nyolcadik típusú találkozás" megtörtént – fogalmaznak a cikkben. Ez egy igazán különleges, de kevésbé ismert természeti kincse hazánknak, ugyanis ez egy 13 millió éves vulkáni kúp. A parazita vulkánok akkor jönnek létre, amikor egy rendes vulkán kitörésénél a vulkáni szerkezetek szegélyén apró kitörési energiájú "dombok" keletkeznek. Az andezit vulkánban ráadásul található még néhány rádióaktív részecske - ez alapján tudták meghatározni a korát - így lehet, hogy itt vizsgálódtak az űrlények a rendszerváltás évében.

