A Füzesabonyi Állatvédők egyszerre dühösen és elkeseredetten osztották meg a hírt a közösségi oldalon, miszerint február 21-én reggel egy meglőtt kutya, Hunor végleg feladta a harcot.

– Élt 7 hónapot. Halálra kínozták. Állatkínzókkal van tele Heves és Borsod és nem kapunk segítséget a kutyák elhelyezéséhez, hogy kimenthessük őket! Két helyen is meglőtték, a hasában és a mellkasában is lövedéket találtunk. Az állat mája roncsolódott, a lépe leszakadt és három lába is eltört – fűzték hozzá a kegyetlen esethez.

Mint írják, még aznap este megműtötték a kutyát. Eltávolították Hunor lépét és megpróbálták stabilizálni az állapotát, de minden igyekezetük ellenére az állat később elpusztult.

Kérik, hogy aki segítene a bajba jutott állatokon, az keressen más szervezetet, mert ők már sajnos nem tudnak többet fogadni.