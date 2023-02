A projektben megvalósult elemek

Az Állomás téri gyalogos közlekedési rendszer ­fejlesztése, egy központi dísztér létrehozása és a zöldfelületek rendezése is ezek sorában van. A Baross téren zöldterületekkel díszített közösségi helyszín jött létre. Itt többfunkciós épület is készül, amelyben nyilvános WC is helyet kap. A Rákóczi út a város főutcája, preferált része lett a Városháza és a Filmszínház ­előtti rész, ahol egységes megjelenésű terület jött létre. A helyi piac XXI. századi arculatot kapott, megfelelő árusító helyekkel, zöldfelülettel, parkolókkal.