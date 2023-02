– Sajnos, abban a városrészben nem tartják be az állattartásra vonatkozó törvényeket: a kutyák közül egy sincs ellátva csippel, mind oltatlan. Kerítés sok ingatlannál nincs, vagy annyira rossz állapotú, hogy ki tudnak jönni az állatok az utcára, ahol aztán falkákban kóborolnak. Két helyen olyan súlyos volt a helyzet, hogy jegyzőkönyvet kellett felvennünk a hiányosságok miatt. Az ott lakó ebtulajdonos esetében valószínűleg az állattartástól való eltiltás lesz a következménye a szabálytalanságoknak. Nekem, ebrendészként, csak egy bizonyos pontig van hatásköröm, ezért csak összefogással lehet rendezni ezt a helyzetet. A telepünkön már ennek a tucatnyi kutyának az elhelyezése is gondot jelent, megteltek a férőhelyek – részletezte Palotai Dóra.

Kévés Tamás, Gyöngyös alpolgármestere, a durandai városrész önkormányzati képviselője kezdeményezte a január végi egyeztető fórum létrejöttét. A szerdai akciót tűzoltásként jellemezte, hozzátéve, a 12 befogott ebnél nagyságrendekkel kutya van ott, amelyet nem megfelelő körülmények között tartanak.

– A következő lépésünk, s egyben legfontosabb teendőnk, hogy a felelős állattartás fontosságát és követelményét próbáljuk meg elültetni az ott élők fejében. Célunk, hogy a Duranda városrészben különböző szociális feladatokat ellátó Magyar Máltai Szeretetszolgálat aktív részvételével összehívjuk az ott élőket, és tájékoztatjuk őket a 2022. január elsején életbe lépett állatvédelmi törvény rendelkezéseiről. Arról, hogy mik a kötelezettségei egy állattartónak. Megpróbáljuk az oktatással elindítani azt a várhatóan hosszú folyamatot, amely a felelős állattartás meghonosítását célozza a Durandában is. Lesz újabb kutyabefogás is, de most az ebrendészeti telephely megtelt. Várjuk a tavaszt, hogy tudjunk bővíteni, és még több kutyát elhelyezhessünk ott. A fennálló állapoton sokat segíthet a folyamatos gazdásítás is – foglalta össze Kévés Tamás.