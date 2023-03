– 2018 március 15-én Kápolnán, a forradalom és szabadságharc zöld hőseire, Herman Ottóra, Bereczki Mátéra és Kossuth Ferencre emlékeztünk. Ekkor fogalmaztuk meg az Állatvédelem 12 pontját is, melyek sajnos még most is aktuális kívánalmak, nagy részükben nem történt előrelépés sem országos, sem világviszonylatban – hívta fel a figyelmet Bóday Pál, a Macskaárvaház Alapítvány kuratóriumi elnöke.