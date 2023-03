Lakások bérbevételére hirdet zártkörű pályázatot a hatályos önkormányzati rendelet alapján Gyöngyös polgármestere az érvényes lakásigényléssel, valamint bérleti jogviszonnyal rendelkezők számára, adta hírül az városháza. Közlésük értelmében egy pályázó több lakásra is adhat be pályázatot, de a nyertes pályázó egy lakást bérelhet. Eredményes pályázat esetén a szerződés fennállása alatt a nyertes pályázó köteles életvitelszerűen a lakásban lakni. A bérleti jogviszony maximum 7 évig tarthat. A bérleti díjon felül fizetni kell a fenntartási költségeket, továbbá a rendeletben meghatározott külön szolgáltatásokat is. A bérlőt terheli a közjegyzői díj, valamint a lakás kategóriáját tekintve 50 vagy 100 ezer forint összegű óvadék megfizetése.

A városháza közleménye szerint a pályázat a szükséges dokumentumokkal, illetve azok másolatával külön, zárt borítékban nyújtható be az önkormányzati hivatal jegyzői irodájának vagyonkezelő csoportjánál március 14-ig. A pályázatok elbírálásának határideje: 2023. március 31.