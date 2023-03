Legközelebb az 1500-as évek elején erősítették meg a várat, a külső vár délnyugati sarkában található Anjou-kori udvarházat lebontották. Ekkoriban már Losonczy István volt a birtokosa, aki 1543-ban a legenda szerint befogadta Móré Lászlót, az országszerte hírhedt rablólovagot. Két évvel Buda eleste után 1543-ban a törökök Kisnánát is lerombolták. Mivel a vár hadászati jelentősége megszűnt, elindult a pusztulása.

A romos várat az 1940-es években takarították ki, majd az 1960-as években állították helyre. Az igazi lökést a 2010-11-es nagyarányú felújítás adta.

2010-ben az önkormányzat megnyert pályázata kapcsán a várban kötelező régészeti munkákat végeztek. A munkák első részét az ELTE Középkori és Koraújkori Régészeti Tanszéke végezte Feld István vezetésével, majd a Heves Megyei Múzeumok megbízásából a Magyar Nemzeti Múzeum részéről Buzás Gergely folytatta a munkát.

A 2010-11-ben megvalósuló projekt során az építők megerősítették a várfalakat, és megtörtént az Öreg-torony kicsinosítása is, ahol kiállítótermek várják a látogatókat, valamint egy pompás panorámát kínáló toronyterasz. Az egykori kőtár helyét befedték, ahol szabadtéri rendezvények is tarthatóak. A bortrezor mellett kialakítottak a pincerészben egy többcélú rendezvénytermet is. Az országban harmadikként itt csodálkozhatnak a régmúltra a látogatók a kronoszkópok segítségével, mely azt mutatja meg, milyen lehetett több száz éve a vár. A várba új felvonóhíd is vezet, emellett újdonság az is, hogy kandeláberek szegélyezik a szépen parkosított vársétányt is a bejárattól a felvonóhídig.