Pöttyözzük be a falat! A könnyedség a felújításkor is fontos, vallja az andornaktályai lakberendező

Ipacs Éva andornaktályai lakberedező már számos, a mindennapokban is könnyedén megvalósítható tanácsot adott a lakásfelújítást illetően. Ezúttal is egy egyszerű praktikát mutat be, s arra ösztönzi a vállalkozó szelleműeket, hogy merjenek könnyedek lenni, így vidámabbá varázsolhatják otthonukat.

Ipacs Éva könnyen kivitelezhető, lakberendezéssel kapcsolatos tippeket osztott meg Forrás: Beküldött

Vannak olyan tényezők, amelyeket a lakberendezésben is komolyan kell vennünk. Ilyen például a világítás, a gépészet megtervezése és az ergonómia is. Ugyanakkor hiszem és vallom, hogy akárcsak az életben, úgy ebben a szakmában is szükség van humorra és könnyedségre. Ha lakásunk dekorációja éteri, vidám, egyedi, és nem utolsó sorban még a személyiségünket is tükrözi, akkor már csak azzal fokozhatjuk az élvezeteket, ha mi magunk készítünk valami újdonságot. Én is így tettem. Nemrégiben terveztem a hálószobánkat, és kezdésként a négy fal közül kettőt lefestettem zöldre, viszont eszem ágában sem volt a helyiség egészét egyszínűre hangolni. Azt találtam ki, hogy a kimaradt falrészt valamilyen egyszerű mintájú tapétával burkolom be. Teltek-múltak a hetek, mindig akadtak fontosabb tennivalók, ezért halogattam a tapéta beszerzését. Ekkor jutott eszembe, hogy voltaképp azt az egyszerű mintát akár én magam is elkészíthetném. Elővettem a megmaradt zöld festéket, s már munkához is láttam. Fogtam egy ecsetet a kisfiam készletéből, semmilyen sablont nem használtam, csak szabad kézzel elkezdetem különféle pöttyöket a falra pingálni: kisebbet-nagyobbat, egymástól közelebb-távolabb, véletlenszerűen, ahogy sikerült. Egyszerű, de nagyszerű dekor lett az eredmény, és mindig mosolyt csal az arcomra, amikor reggel rápillantok. Remek kezdet egy új naphoz. Kipróbálják?

