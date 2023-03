– Legnagyobb meglepetésre a pillér déli előterében előkerült egy ismeretlen fal, a 90-szer 100 centiméteres szakaszt mészkőből rakták, a hajófaltól eltérő az alapozás kiképzése és a habarcs is, a funkciója még kérdéses. Ha a dél-nyugati fal második támpillérénél is kutathatnánk és ott előkerülne a párja, akkor kiderülhetne, hogy esetleg karzatépítményhez tartozott-e – emelte ki Rákóczi Gergely.

A régész hozzátette, a nyugati homlokzat északi támpillérének az északi homlokzat nyugati részén lévő szimmetriapárját tárhatnák fel az állvány lebontása után. Azt is remélik, hogy a konverzusi kapunál is folytathatnak kutatást, hasonlóan mint a főkapunál, ahol két szondával föltárták a korábbi lépcsőépítményt. Az Árpád-kori templomlépcső alapozása és három foka került elő. Új eredmény az is, hogy a nyugati főkapu északi és déli pillérpárja össze volt kötve sávalappal, erre fektették rá a lépcsőt. A nyugati homlokzat déli oldalán egy pillérrel is számolhatnak, ez azonban még bizonytalan.

A kolostor udvarából is lenne ízelítő Ha a templom és a turisztikai épületek kivitelezése után maradna pénz, megtervezték a tereprendezést és az apátsághoz illő körmeneti utat, árulta el Rudolf Mihály. Távlatosan megtervezték a kolostor udvar részének kialakítását, a kertész szakértő olyan növényzetet javasolt, amik lehettek a 800 évvel ezelőtti füvészkertben. – A belső udvarnak szeretnénk elindítani a kerengő oszlopsorát is, bemutatni a kútházat. Bélháromkút nevében benne van, hogy három forrás volt a hegy oldalában, az egyikből özönlik be a víz a kerengőhöz. Itt megjeleníthető lenne a kútház. Ennek van analógiája Lilienfeldben, Heiligenkreuzban és Zwettl-ben hasonló előképekre bukkanhatunk, Lilienfeld a legszebb, ahol Pyrker érsek fiatal korában novícius volt, majd főapát lett. Ott kevesebb fejlesztés található, az ősi kútházból, kerengőből hoztunk egy kis ízt. A kőrestaurátorok, történész falkutatók analógiákat vizsgáltak, milyenek lehettek az akkori építmények. Az lenne a legszebb, ha erre is lenne forrás – tette hozzá az építész.

Rákóczi Gergelytől megtudtuk, a benti kutatás során találtak egy, a XVIII. századi felújítás második vagy harmadik fázisára keltezhető gödröt, amely valószínűleg építési állványzathoz tartozott. A karzat a barokk helyreállítás második periódusában épült Carlone tervei szerint, később átépítették. A beásás ez idő tájt keletkezhetett, s találtak benne két, korábbi sír megbolygatásából származó koponyát. Ezek érdekessége, hogy úgy tűnik, a halál beálltát megelőző sérüléseket is viselnek magukon, ezek nem gyógyultak, a halál beálltával vagy közvetlen megelőzően keletkeztek, vágásoknak tűnnek. A sírok kora kérdéseket vet föl.

– Vannak források arról, hogy a tatárjárás, illetve az 1289-es belháborúk idején voltak itt harcok, így ezzel lehetne magyarázni az idekerülésüket – magyarázta a régész. – A testek valószínűleg a nyugati oldal falán kívül lesznek. Az északi mellékhajófal teljesen barokk építésű, akkor megsemmisíthettek sírokat, amelyekből ezek a koponyák származhattak. Két bélyeges téglát is találtunk T. S. monogrammal. Ez alighanem a Telekessy püspöksége idején létesített papnevelde monogramja. Tudni lehet, hogy 1732-ben létesített itt egy téglavetőt és égetőkemencét, így elégítették ki a barokk kori helyreállítások téglaigényét.