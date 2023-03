A rendkívüli érdeklődést jelzi, hogy máris beteltek a nevezési helyek a május 13-i VI. Hatvani DaDo Dog Dancing Bajnokságra. A multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok első alkalommal ad otthont az eseménynek, amelyre ausztriai és szlovákiai versenyzők is érkeznek. A megmérettetésen a kutyák gazdáikkal mutatnak be látványos show-műsort; ez alkalommal is változatos lesz a paletta, többek között collie-k, agarak és pulik is színpadra lépnek.