Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója elmondta, megbizonyosodtak arról, hogy az a törekvés, hogy a látogatóközpontokat bővíteni kell az ég felé is, találkozott az érdeklődőkkel. Most még nagyobbra nyitják a kapukat, együttműködést kezdeményeztek Miskolccal, Egerrel és szálláshelyekkel, szolgáltatókkal. A BNPI szélesíti alaptevékenységeit, nem csak természetismereti, hanem környezeti nevelési feladatokban is nagyobb szerepet vállalnak. Viszik hírét a létesítménynek, megszólítják a volt vendégeket és a leendőket is. Folyamatos a megújulás, a planetáriumban új vetítéseket, a VR eszközökben újdonságokat terveznek, és új szemléletet hoznak be, a meteoritokat a közösségi médián keresztül új megvilágításban fogják bemutatni.

Rónai Kálmánné igazgató, BNPI

Forrás: Tóth Balázs, Heves Megyei Hírlap

Erdős Tamás, Répáshuta polgármestere kifejtette, büszke a valóra vált álomra, az eltelt egy év ékes bizonyítéka, volt értelme az egésznek. A remélt 37 ezer helyett közel 55 ezer látogatót fogadott a csillagda, büszke, hogy együtt dolgozhattak és a jövőt is együtt tervezik.