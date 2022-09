– Úgy gondolom, még senki nem távozott innen keserű szájízzel, mindenki megtalálhatja a kedvére való élményt itt, és számos olyan természeti kincs van még a környéken, amit az ide látogatók megtekinthetnek. Répáshuta annak idején az ősi mesterségek miatt jött létre. Mészégetés, üvegfúvás, és a szénégetés folyt a községben, ám ezekből sajnos már semmi nem maradt. Az egyik legfontosabb célom, hogy a fiatalok ne vándoroljanak el innen, helyben megélhessenek, s ennek jó alapot adott a csillagvizsgáló. Már most is vannak olyanok, akik ezért jöttek ide, mert meglátták a lehetőséget a településben. Bízom benne, hogy az új ötleteink még több embert vonzanak majd Répáshutára – közölte a polgármester.

Bakonybélben és a Zselicben hasonló látogatóközpontok vannak, a Bükki Csillagda pedig a Dunától innen eső részt fedi le. Nem csak nappal, éjszaka is rengeteg élményt kínálnak.

Részt vettünk egy éjszakai csillagászati programon, s jó szívvel ajánljuk mindenkinek.

A kiállításon, melynek központi témája a Nap, rengeteg hasznos ismeretet elsajátíthatnak a látogatók. Egyebek között a megismerhetik a csillagtípusokat, a bolygóinkat, és az interaktív táblák fokozzák az izgalmakat. A meteoritgyűjtemény különlegessége, hogy bizonyos, űrből érkezett darabokat meg is lehet érinteni.

Ottjártunkkor eleinte felhők takarták az eget, ezért a kiállítás után a planetáriumban folytattunk az esti csillagtúrát.

Elképesztő látványt nyújt a nyolc méter átmérőjű kupola, melyen az égbolt csodáig tekinthettük meg élőszavas előadás kíséretében. A szemünk láttára elevenedtek meg a csillagképek, kirajzolódott például a Nagy Medve és a Zsiráf csillagkép, s azt is megtudtuk, hogyan határozhatjuk meg az északi irányt a Göncölszekér és a Sarkcsillag segítségével.

A planetáriumban szerzett páratlan élmény a csillagvizsgálóban tovább fokozódott. A távcsövek önmagukban is érdekesek, s a szakemberektől megtudtuk, hogy a legnagyobb műszer 61 centiméter átmérőjű. Ennek segítségével – és a kegyes időjárásnak köszönhetően – először a Holdat néztük meg. Nagyon fényes volt, és tisztán látszottak a kráterei, ám ennyivel nem ért véget az izgalmak sora. Elképesztő a csillagok látványa is a távcsövön keresztül, a legnagyobb szenzáció azonban szerintünk a Szaturnusz. Amit eddig csak tankönyvekben, ismeretterjesztő anyagokban láttunk, azt most saját szemünkkel nézhettük meg. A Naprendszer második legnagyobb bolygója, és az azt körülvevő gyűrű is tisztán kivehető volt.

Az égbolt kémlelése mellett arra is lehetőségünk nyílt, hogy a modern technológia és egy VR szemüveg segítségével űrutazó váljon belőlünk. Elrepültünk a Marsra, és látogatást tettünk a Holdon is.

Nem túlzás azt mondani, életreszóló élményekkel gazdagodhat, aki ellátogat a Bükki Csillagda éjszakai programjára, s ennek még a felhős idő sem állhat útjába. Ha felhők takarják a csillagokat, a négy kilométeres bolygótúra tanösvény is remek alternatíva lehet, ugyanis napnyugta után fejlámpával bejárva sok izgalmat tartogat a látogatók számára.

Az éjszakai program egyik résztvevője, Tóth Judit portálunknak elmondta most először volt a Bükki Csillagdában, de biztos benne, hogy még visszatér.

– Nagyon jól éreztem magam az éjszakai túrán. Úgy gondolom, mindent elkövettek azért, hogy ez így legyen. Addig sem unatkoztunk, míg felhős volt az ég. Abszolút érthetővé tették az információkat nekünk, laikusoknak is, így mind a felnőtteknek, mind a gyerekeknek nagyon izgalmas programban volt részünk – jegyezte meg Tóth Judit.

Szeptemberben heti két alkalommal vehetnek részt éjszakai programon az érdeklődők, péntekenként és szombatonként. Októbertől pedig minden szombaton nyílik lehetőség esti kalandozásra. Ezen kívül minimum 20, maximum 40 tagból álló csapatok jelentkezhetnek, őket a kapacitás függvényében tudják fogadni. Online jegyfoglalás szükséges.

Egy extra különlegességgel is készülnek. Október 3-án a Vöröskereszttel együtt véradás lesz a csillagdában 10 és 15 óra között, s aki segítő kezet nyújt, az ingyenesen részt vehet egy planetáriumi vetítésen és a kiállítást is megtekintheti.