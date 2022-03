Néhány napja már a nagyközönség is látogathatja a Bükki Csillagdát. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI) új létesítménye a harmadik az országban, mely hasonló profilú, s az első, ami a Dunán innen épült. A hét hat napján – a hétfő szünnap – látogatható attrakcióról az ünnepélyes megnyitón elhangzott, naponta tíztől délután négyig lesznek programok, a kaput fél tízkor nyitják és délután fél ötkor zárják. Éjszakai megfigyelésből évi 30–40-et terveznek, s három-négy órás vizsgálódásra lesz lehetőség. A zselici és a bakonybéli csillagdák belépőinek árait összehasonlítva egyébként a bükki a leg­magasabb.

Rónai Kálmánné, a BNPI igazgatója portálunknak elmondta, már akkor nagyon készültek a nyitásra, amikor megszületett a gondolat, hogy megvalósulhat ez a csoda.

A két évvel ezelőtti kapavágás után minden nap minden tevékenységgel arra készültünk, mikor lesz kész, mikor tudjuk megnyitni. Most jött el a pillanat. Ez egy összetett beruházás, nemcsak az épületszerkezetet kellett megcsinálni, hanem különleges műszaki megoldásokat is alkalmazni kellett. A kupola sajátosságai, a planetárium egyedisége, a kiállítás látványos belső tere is mutatják, nagyon sok feladat kínálkozott, hogy a kivitelezők és a kiállítás tervezői együtt dolgozzanak. Ez volt talán a legnehezebb, de végül mindenkit dicséret illet – mondta Rónai Kálmánné.

A Dunántúlról érkezett segítség

Hozzátette, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – ők üzemeltetik a bakonybéli csillagdát – első pillanattól együttműködő partnereik voltak. Már az első gondolatnál megkeresték őket, s kérdezték, hogy milyen tapasztalataik vannak. Ahogyan haladtak előre az időben és az építésben, az üzemeltetés kialakításában is meg tudták vitatni a tapasztalatokat. A partnerek nyitottak voltak, sok információt átadtak. A zselici más típusú park, de a csillagászok ugyanúgy együtt gondolkodtak velük, így velük is együttműködésről tudott beszámolni.

A bejelentkezési felületet megnyitottuk, nagy az érdeklődés. A terektől függ, hány ember tartózkodhat itt egyszerre. Úgy ütemezzük, hogy váltsák egymást. Ötvenes létszámmal kalkulálunk a planetárium befogadóképessége miatt. Ezeket a csoportokat forgatjuk. A kiállításon tágasan elférnek, a kupolában kell felezni a létszámot, mert 23 személy fér el ott biztonságosan. A napi látogatószám függ a turnusoktól, mi az igényük, vajon egy társaság, csoport vagy egyéni látogatók jönnek-e, s mit akarnak megnézni? Lehet, hogy csak a planetáriumra, vagy csak a kiállításra, esetleg a csak a kupolára kíváncsiak, ez meghatározza a forgalmat. Egy elem igénybevétele esetén nagyobb a forgás – mondta Rónai Kálmánné. Előzetes online foglalás a bukkicsillagda.hu-n lehet, csoportoknak pedig e-mailes megkeresés az ajánlott.

Rónai Kálmánné elmondta, megnyitották a bejelentkezési felületet

A másfél milliárd forintból megépült csillagdának nem elsősorban üzleti jelentősége lesz az igazgatóság számára. Inkább a környezeti nevelés, az információ átadása a cél, de természetesen törekedniük kell a hatékonyságra. Az éves látogatószámot 37 ezerre tervezik, az igazgató bízik benne, hogy ennél is több lesz. Ha mégis nagy lesz a kereslet, arra fókuszálnak, hogy újabb élményeket, ismereteket adjanak az érdeklődőknek.

Rónai Kálmánné szerint a csillagdát örömmel fogadták a csillagászok, a 60 centiméter átmérőjű teleszkóp szép méretű a hazai kínálatban. Tervezik, hogy a tudományos kutatásokba is bekapcsolódnak, de egyelőre az ismeretterjesztés elsődleges.

Meglátjuk, milyen igény lesz rá, a továbbfejlesztésen is tudunk gondolkodni. A kupolában lévő műszerek alkalmasak tudományos megfigyelésre – tette hozzá az igazgató.

Rónai Kálmánné a nyitvatartásról, programokról elárulta, azért fél tízkor nyitnak, mert félórás előkészület szükséges a berendezéseknek, illetve ennyi idő alatt lezajlanak az egyeztetések, pontosítások a látogatókkal, ki hová indulna. Az utolsó, harmadik turnus – azok, akik mindhárom attrakcióra kíváncsiak – 14 órakor utoljára indul, s fél ötig kell elhagyni a létesítményt. Érkezhetnek olyanok is, akik már láttak mindent, de megnéznének egy másik filmet a planetáriumban, hiszen ott is sok filmet bemutatnak, s élőszavas bemutatót is tartanak. Magyar, angol előadások is lesznek, de más további nyelvek is szóba jöhetnek. Van médiatartalom a kisebb korosztálynak is.

Kérdés, hogy szlovák, lengyel vendégekre számítanak-e Rónai Kálmánné elmondta, amikor a nemzetközi pályázatot benyújtották, a szlovák partnerrel sokat beszélgettek, közös fejlesztésben gondolkodtak, mindkét oldalon azt valósították volna meg, ami ott hiányzott, itt a csillagdát. A szakmai kapcsolat él, a turisták fogadásában is számolnak a környező országok, Szlovákia, Lengyelország polgáraival.

Buszmegálló létesült - Rónai Kálmánné a csillagda megközelítéséről elmondta: ahhoz, hogy a területre be tudjanak jönni, a közútkezelővel egyeztetni kellett. Ki kellett alakítani egy távolsági buszmegállót, illetve biztonságos átjárót kellett kijelölni az utat keresztező bolygótúra tansövénynek. Az igazgató azt is elmondta, magánszemélyként pedig mindig örül annak, ha egy bükki utat felújítanak. Hozzáfűzte, hétvégén, munkaszüneti napokon járnak buszok Miskolc és Eger között, útba ejtve a csillagdát, illetve budapesti buszjárat is van. Rónai Kálmánné szerint ígéretet kaptak arra: amennyiben látogatói igény mutatkozik rá, nyáron járatbővítés is elképzelhető. A megoldás az autóbuszok kihasználtságától függ majd.

A BNPI jó kapcsolatot ápol a répáshutaiakkal, a pályázatban is közösen voltak benne éppen a falu szlovák eredete miatt. A kormánytámogatással megvalósult beruházásban is aktívak, vannak helyi dolgozóik, élő kapcsolat alakult a településsel. A nyolctagú szakmai gárda a BNPI alkalmazásában áll, egyéb területeken vállalkozási szerződést kellett kötniük a létszámkorlát miatt.