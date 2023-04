Az alkotó önmagáról elmondta, keramikus és grafikus párhuzamosan. Több mint húsz éve szerelme a grafika, a kerámia az utóbbi években került a fókuszba, azóta ez lett a fő csapásirány, de szereti mindkettőt, kifejezők, kiegészítik egymást. Saját vállalkozásban öt éve készít kerámiákat.

- Nem készítek két egyforma tárgyat, én sem szeretem, ha ugyanolyan szembejön velem. Mind egyediek, kézzel készülnek, nem korongon. Így bennük marad az ujjlenyomatom, s az energia, amit próbálok beletenni. A tárgyak kétszer égetett agyagból készülő mázas kerámiák. Kombinálom uszadékfákkal, illetve dróttal az újrahasznosítás jegyében. Mostanság újrahasznosított vas hulladékból próbálom úgy összefogni az alkotásokat, hogy azt az üzenetet közvetítsék, mindenből lehet szépet, művészit alkotni, ha az ember kicsit mögé lát a dolgoknak – vallja Hodai Anett.

- Dísz- és használati tárgyaim is vannak. Úgy készítem őket, hogy ha használni akarja őket, megtehesse, belül mindegyik étkezési mázat kap, míg kívül dizájn máz borítja őket, polcon is jól mutatnak, ettől is egyedi a dolog. Mindegyik tárgy saját ötlet, persze készítek megrendelésre, ötletre is megbeszélés alapján Ebből jön létre az én világom is, beleviszem az egyéniségemet, ezáltal születik olyan dolog, ami megfelel – magyarázta az alkotó.