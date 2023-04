Nagyrédén a gyermekek számára újabb kikapcsolódási lehetőségek nyíltak. Már elkészült és húsvétkor már használható is volt a Szabadság úti játszótér új játéka, a Hajó nevű eszköz, adta hírül Siposné Fodor Judit polgármester.

– A játék belsejében homokozó is található. Az Arany János úti játszótéren is elhelyeztünk újabb játékokat. Kívánom, hogy az Egri bástyát, a mókuskereket és az egyensúlyozó gerendát is használja minden gyermek egészséggel – fogalmazott Siposné Fodor Judit.