Kedd délelőtt a Villa Baroqueban ismertette, azaz Mirkóczki Ádám polgármester, dr. Lőrincz György borász, az Egri Borút Egyesület elnöke, illetve Pulay Polett, a Thummerer Pincészet ügyvezetője, valamint Berényi Tamás főszervező, Agria Film Kft. ügyvezetője az Egri Csillag Weekend idei programját. Az új egri csillagok közül 14 palackkal el is hoztak a sajtóeseményre. Berényi Tamás ismertette, a rendezvény április 28. és május 1. között tart, s ez idő alatt 20 borászat mutatja be csillagát, valamint 10 egyéb kiállító is elhozza termékeit. Lesz 4 gasztronómiai résztvevő, valamint ásványvizes és kézműves portéka is. A színpadon fellép az Andörkaver, a The Fellgod, a Pub Fusion duó, Báder Elemér jazz triója, a Strong Threesome Band és a Monacoustic.

Mirkóczki Ádám polgármester elmondta, hogy mindig nagy öröm, ha a város szezonnyitó eseményének elérkezik az ideje, ennek jelentősége az egész egri évadra kihat.

Készülnek az Egri Csillag Weekendre

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– Tavaly novemberben, amikor a 2023 költségvetés megalkotását elkezdtük, nem voltunk biztosak benne, hogy támogatni tudjuk ezt a rendezvényt. Nem kívánom senkinek azt az érzést. Azon dolgoztunk, hogy egy működőképes, ám nem csak a város működését biztosító, hanem nagyrendezvényeink megvalósulását segítő gazdálkodást találjunk. Létrejött egy költségvetés, amely nem az ideális hanem az elvárt minimumok mentén készült, a bevétel 3 milliárd forinttal kevesebb volt mint a kiadás. Ezt sikerült februárra nullára hozni. Az Egerben élők és az ide látogatók természetesnek veszik az olyan rendezvényeket, mint a csillag weekend, ezért is támogatja 2,5 millió forinttal az önkormányzat. Habár tudjuk jól, akár egy nullával több támogatás is jól jönne a kiemelten kezelt, belföldi és külföldi turisták által kedvelt rendezvénynek – fogalmazott.

Hozzátette, az anyagiakon túl a szervezésben, engedélyezésben is minden segítséget megadnak, s reméli, sokan ellátogatnak majd a városba. Arra is kitért, külön öröm, hogy a fellépők mind egriek lesznek a csillag hétvége kulturális kavalkádjában.

Pulay Polett arról beszélt, hogy 12. alkalommal lesz idén Egerben csillag weekend.

– Évről-évre népszerűsítjük a borvidék ikonikus fehér nedűjét. Jó adottsággal rendelkezik a borvidék fehérborok terén is. A borászok célja egy olyan cuvée, ami friss üde, de megfelelő módon prezentálja és képviseli a borvidéket. A borászok figyelnek a kiemelkedő minőségre. A rendezvény remek lehetőség, hogy a fogyasztók több kategóriában több termelőről kóstoljanak, beszélgessenek a borászatok képviselőivel, megismerjék a márkát – fogalmazott.