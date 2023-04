Április 1-jén kezdetét vette a viharjelzési szezon. Magyarországon a viharjelző rendszert a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság működteti. A viharjelzés nagyobb tavainkon, így a Balatonon, a Velencei-, a Tisza- és a Fertő tavon működik. A Tisza-tónál öt viharjelző lámpa van. A lakosság nemcsak a tóparton, hanem elektronikus módon is tájékozódhat a viharjelzés aktuális állapotáról. Az mind a négy vízterület esetében figyelemmel követhető a BM OKF (www.katasztrofavedelem.hu), az OMSZ (www.met.hu), valamint az RSOE (www.rsoe.hu) honlapján. A honlapok mellett érdemes használni az iOS és Android platformra is letölthető ingyenes TAVIHAR alkalmazást is.