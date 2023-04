A Tanárképzést Folytató Egyetemek Konferenciájának adott otthont az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kedden. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor köszöntőjében elmondta, több évtizedes hagyománya van a pedagógusképzésnek Egerben.

– Egyetemünkön ennek a teljes palettáját meg lehet találni, a csecsemő- és kisgyermeknevelő képzéstől az óvodapedagógus, a tanító, a tanár szakos képzéseken át a neveléstudományi doktori iskoláig, és kiegészül mindez gyógypedagógia és szociálpedagógia szakos képzéssel is. Osztatlan tanárképzésünk húsz tanári szakkal nyolcvannégyféle párosításban, szakpárban működik – mondta. Hozzátette, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nemzetstratégiai fontosságú célkitűzése a magas szintű pedagógusképzés biztosítása.

– Meggyőződésünk, hogy mi is hozzájárulhatunk a jövőhöz – húzta alá.

Őt követően a nyitóelőadást Dr. Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára tartotta A hazai pedagógus- és tanárképzés helyzete címmel. Kiemelte, a tanárképzés kihívásokkal küzd, de ez nem magyar sajátosság, európai sőt világszintű probléma.

– Probléma az elöregedés, a magas pályaelhagyás, a tanárhiány tantárgy szerint vagy a kevés tanárképzésbe belépő – részletezte. Azt is elmondta, 2014-2015-ben a jelentkezésekben jelentős felfutás volt, ez a tendencia 2019-ben változott, csökkent a szám, ám 2023-ban ismét jelentős fordulat következett be. A legnépszerűbb intézmény a tanárképzés esetében az Eötvös Loránd Tudományegyetem, de kiemelt szerepe van az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemnek is. Mint mondta, fontos, hogy a diplomások a pályán maradjanak, ezért vonzóvá kell tenni a karrierpályát.