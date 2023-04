Április 21-22-én száznál is több érdeklődő érkezik az ország minden pontjáról Egerbe a Viseletek Régen és ma című konferenciára, és annak kísérő rendezvényére, a Hagyomány és Divat című kiállítására.

A Heves Megyei Népművészeti Egyesület által szervezett rendezvény április 21-én délelőtt tizenegy órakor kezdődik a Bartakovics Béla Közösségi Házban. Az ünnepélyes megnyitó és az ehhez kapcsolódó országos viseletkiállítás megtekintése után délután egy órától késő délutánig szakmai előadások követik egymást, majd a vendégek szállásaik elfoglalása után a Kulacs csárdában zárják a napot közös vacsorával, kötetlen beszélgetéssel.

Cél, hogy tanácskozási és találkozási lehetőséget teremtsenek a szervezők

Forrás: Palócviselet/Facebook

Másnap délelőtt 9-től délig újabb izgalmas előadásokkal folytatódik a rendezvény.

A cél most is az, hogy tanácskozási és találkozási lehetőséget teremtsenek a szervezők az országban tevékenykedő műhelyek, szakkörök, szakemberek számára. Szeretnék azt is elérni, hogy a konferencia hozzájáruljon az olyan ma is hordható viseletek népszerűsítéséhez, amelyek a hagyományos formákat, motívumokat őrzik, és hozzájárulnak a nemzeti identitás megerősítéséhez.

A konferenciát igen nagy érdeklődés övezi - tudtuk meg Kiss Istvántól, az egyesület elnökétől. Száznál több regisztrált résztvevő lesz jelen a szakma hazai és határon túli képviselő közül, vagy csak érdeklődőként.

Aki nem tud részt venni a kétnapos eseményen, az a kiállítást május 19-ig tekintheti meg az intézmény nyitvatartási idejében.