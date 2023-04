– Újabb mérföldkőhöz érkezett a városi játszótér-felújítás program. Teljesen új játszótér épült az Ifjúság úton, az extrém bringapálya szomszédságában – mondta Minczér Gábor alpolgármester csütörtökön a helyszínen. Emlékeztetett, hogy a város mind a 85 játszóterét felülvizsgálták korábban, s 300 elemet találtak rossz állapotban. Néhány játszóteret megszüntettek, melyek rossz állapotban kihasználatlanul álltak, 58 maradt az újakkal együtt.

– A felújítást és új helyszínek létesítését célzó kezdeményezés már a múlt évben megkezdődött. Az Északi lakótelepen, a Bervában, az Almagyaron és a Lajosvárosban már készen vagyunk, megkezdtük az Érsekkert nagy játszóterének korszerűsítését is. Most az Ifjúság úton is egy új épült Komlósi Csaba előző éves körzeti keretéből. Köszönetet szeretnék mondani a kialakításért az EKVI munkatársainak, hogy segédkeztek a megvalósításában, illetve az Egri Sportiskolának, hiszen az ő területükön jött létre – mondta Minczér Gábor.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Komlósi Csaba kiemelte, hogy nagy öröm a helyszínválasztás, hiszen már meglévő, magas fák közé kerültek a játszóelemek, így a nyári melegben is használhatják a gyermekek. Egy fát sem kellett kivágni a kivitelezés miatt.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– A Lajosvárosnak ez a része nem állt túl jól játszóterek ügyében. Itt van mellettünk óvoda, bölcsőde és a bringa pályai is. A jövőben közösségi tér lehet, ahová kisebb és nagyobb gyermekek is járhatnak, örülök neki, hogy létrejöhet egy találkozási pont egy lekerített, zárt, biztonságos területen. Fontos, hogy legyenek még hasonló közösségi terek a városrészben. Hamarosan a Borház soron civil kezdeményezésre is elkészül egy játszótér – mondta a körzet képviselője.