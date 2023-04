Hétfői cikkünkre rengeteg hozzászólás, e-mail érkezett észak-hevesi településekről. Többek között Mátraballáról, Mátraderecskéről, Pétervásáráról, Erdőkövesdről, Ivádról, sőt Nógrádból, így Bátonyterenyéről és Szuháról is kaptunk olyan rövid üzeneteket, amelyek szerint déli 12 óra után pár perccel sok helyen észlelték a rejtélyes robbanó hangot. Olvasóink arról számoltak be, hogy az ablakok megremegtek, sokan az utcára is kimentek és egymástól érdeklődtek, mi történhetett. A mátranováki presszóban megremegett az ablak.

"Parádfürdőn is lehetett észlelni a hangrobbanást mind a két alkalomkor és repülő hangot is lehetett hallani mind a kétszer. Magasan szállt nem alacsonyan, mint egy vadászrepülő" - írta egyik olvasónk.

"Pétervásárán csaknem 13 szomszéd jött ki a kapun kívülre, hogy megnézzék, mi volt ez a robbanásszerű hang" - kaptuk a levelet egy másiktól.

Mátraderecskén 12 óra és 13 óra között hallották a robbanást, írta olvasónk. Kinn voltak az utcán, és volt, aki kijött, mert a házban is lehetett érezni. Elég fura volt, mintha robbantottak volna, derült ki leveléből.