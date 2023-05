Erdőkövesden a Zsóka Büfé adott helyet az Eltérő Sebesség Közhasznú Egyesület Pünkösdi Gyerekparádé elnevezésű programjának. Kövesdy Katalintól, az egyesület vezetőjétől megtudtuk, a céljuk az volt, hogy a közösség életében a gyerekek és az idősek egyaránt részt vegyenek.

Az idősebb korosztály bevonása a közösségi életbe az elszigetelődés, az elmagányosodás megakadályozása minden korosztály számára fontos feladat, hiszen az idősebbek tisztelete minden tevékenységben meg kell, hogy mutatkozzon. A cél a múlt és a jövő találkozása a jelenben. Ezt szeretné az egyesület megvalósítani a programjain.

- Számunkra fontos az oktatás, a gyerekek fejlesztése, biztonságos életvezetésének kialakítása, játékos formában. Ezen feladatok megvalósítását segítik, ha az idősebb korosztályt is megszólítjuk, bevonjuk, hiszen az ő élettapasztalatuk, korukból adódó bölcsességük segíti a gyerekek tanítását. Ugyanakkor az idősebb korosztály számára örömöt jelent az önfeledt gyermeki közösség, a vidámság, a szeretet, amit kaphatnak a társaságukban. Értékesnek, fontosnak érezhetik magukat, és ez nagyban hozzájárulhat életminőségük javításához. A gyerekek és idősebb emberek kölcsönös tiszteletben tartása is igen fontos feladat a közös rendezvényeken. Amennyiben teret, lehetőséget teremtünk az ilyen jellegű közös eseményekre, akkor ezt a feladatot is játékosan, jó hangulatban tudjuk megvalósítani - foglalta össze.

Május 28-án gyereknap és pünkösd ünnepén egy kellemes hangulatú délutánon a gyerekek és a idősek együtt ünnepeltek. A finom palacsinta elfogyasztása közben alkotással, kézműveskedéssel, csillámtetoválással telt az idő a Zsóka Büfében. A jövőben több ehhez hasonló rendezvényt szeretnének megvalósítani - tudtuk meg az egyesület vezetőjétől.