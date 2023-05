Hatvan évvel ezelőtt, 1963. május 25-én állt forgalomba az első V43-as mozdony (Szili) a magyar vasúton, így az évforduló megünneplésére, május 25. és június 3. között országjáró körútra indul a legelső, 1001-es Szili. Az országjárás közben találkozhatnak vele a Budapest-Hatvan-Miskolc-Sátoraljaújhely vonalon és Hidasnémeti felé is csütörtökön és pénteken is. Egyebek között a Hernád IC vontatásáért is felelős lesz. A járatokon az 1001-es mozdony a retró olajzöld szerelvénnyel közlekedik majd.

A V43-as legfiatalabb példányai is elmúltak már negyven évesek és ma is rengeteg vonatot közlekedtetnek az országban. A hatvan éves mozdony sem vonult még nyugdíjba, rendszeresen szolgálatban áll.

A mozdony a tervek szerint az alábbi vonatokat továbbítja a MÁV szerint:

Máj. 25. (Csütörtök): 190–5345–506–5221–5328 Budapest, Miskolc, Hidasnémeti, Sátoraljaújhely Máj. 26. (Péntek): 5329–5312–5315–524–501–191 Hidasnémeti, Sátoraljaújhely, Miskolc, Budapest

Csütörtökön reggel Hatvanban is látható lesz a mozdony, a Budapestről 8:25-kor induló járat 9 órakor ér a hevesi településre és robog tovább Miskolc irányába.

Pénteken pedig este érkezik a vármegyékben a Kassából induló szerelvény a menetrend szerint 19:56-kor és Mezőkövesdre, Hatvanba pedig 20:44-kor robog be.