Több helyen is villámárvizek alakultak ki a kedd esti nagy esőzés miatt. Sirokban annyi csapadék hullott, hogy kiöntött a Tarna, és a helyiek homok zsákokkal próbálták védeni a házaikat, számolt be róla a TV 2 a Tények című műsorában. A patak szerdára visszahúzódott a medrébe, de több helyen még a következő napokban is tartanak a helyreállítási folyamatok.

Országunk más folyóin már nem, de a Tarnán még mindig másod fokú készültség van csütörtök délelőtt Tarnaörsnél, Tarnaméránál és Verpelétnél, derül ki a Belügyminisztérium Vízügyi Főigazgatóság honlapján közzétett adatokból.