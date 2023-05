A selypi volt cukorgyári kultúrházban ma a városi művelődési ház működik. A patinás épületet az elmúlt években állami támogatásból és önkormányzati forrásból teljesen felújították, nemrég pedig díszkivilágítást is szereltek a falakra. A parkot is rendbe tették, de a több tízéves fenyők egy részével nem tudtak mit kezdeni, így három nagyobb, beteg egyedet ki kellett vágni. Utóbbira az elmúlt hétvégén került sor. Víg Zoltán polgármester elmondta, hogy a növényeket – amint lehetőség nyílik rá – pótolják. A tervek szerint a területen egy kisebb dísztavat is építenek.

A településen sok gondot okoz az elöregedett növényzet. Egy hete a Mátravidéki Erőmű lakótelepén egy kiszáradt fa rádőlt a nemrég átadott buszmegállóra, aminek a teteje ennek következtében összetörött. A sérült törzset eltávolították. Az önkormányzat évente tízmillió forintnál is többet költ a favágásokra, de a jelek szerint a jövőben ez az összeg is kevés lesz.