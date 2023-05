Újabb felvételt, ezúttal nappalit osztott meg a Bükki Nemzeti Park a medvéről. A videón látható, hogy az állat egyáltalán nem zavartatja magát, békésen bóklászik az erdőben. Ahogy arról korábban beszámoltunk, már a hatalmas mancsairól készült fotók mellett vadkamerák is bizonyítják a medve jelenlétét a Bükkben.

Mint azt a Bükki Nemzeti Park közleményében írja, az idei csapadékosabb tavasz során a felázott talajon már több helyen kerültek elő a hozzánk látogató példányok lábnyomai, illetve az éjjel-nappal működő kameracsapdák néhány alkalommal felvételeket is készítettek a megjelenő egyedekről. Az elmúlt évben egy érdekes változásnak lehettek tanúi. Már tavaly októberben is jelezték, hogy egy előző év májusától itt élő, kifejlett hím példány nagy valószínűséggel már áttelelhetett a Bükkben, és azóta is itt tartózkodik. Ez a példány jellegzetes színezettsége alapján egyértelműen azonosítható. Rendszeresen megfigyelhető, jellemzően kelet-nyugati irányban járja a Bükk területét.

A medve észlelésekről és az ezzel kapcsolatos felhívásokkal már több alkalommal beszámoltunk portálunkon.