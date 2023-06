Vámosgyörkön rendezték meg a napokban a Megyei Védőnői Továbbképző Napok soros eseményét. Veresné Benei Krisztina vámosgyörki védőnő arról tájékoztatta portálunkat, hogy Heves-, illetve Jász-Nagykun-Szolnok vármegye mintegy 40 védőnője vett részt a továbbképzésen. A szakmai nap fő témája Szollár Szilvia Katalin akkreditált pszichológiai mentor, családsegítő coach előadása volt Transzgenerációs hatások a családok életében címmel.

Az előadásban elhangzott, hogy életünket átszövi a szüleinktől, nagyszüleinktől kapott örökségünk. A transzgenerációs hatások és jelenségek lényege, hogy a traumát elszenvedő generációt követő nemzedék annak ellenére mutatja a traumatizáltság tüneteit, hogy saját maga nem volt áldozat. Kutatói megfigyelések szerint a traumát elszenvedők gyermekeinél ugyanúgy jelentkezhet a depresszió, a szorongás, az alacsony önértékelés és az öngyilkossági gondolatok, mint a traumát átélt szüleik életében. Minél fiatalabb volt az ős a trauma pillanatában, annál súlyosabb szorongásos tüneteket mutatott az utód. E jelenség alapján feltételezhető, hogy a lélektani problémák biológiai tüneteket is produkálnak, ami laboratóriumi körülmények között mérhető. A kutatók egyező tapasztalatai szerint az ősök traumatikus élményei felelőssé tehetők az utódgeneráció életére ható információk átörökítő hatásáért. A legérdekesebb esetek megismerésével a jelenség összefüggéseiben könnyebben elképzelhető, megérthető.

– Évente két alkalommal kerül megrendezésre a továbbképző nap, Vámosgyörk először adhatott otthont neki. Általában térségi központú városokban volt eddig, de most lehetőség nyílt arra, hogy megszervezzem, és engedélyt kaptunk a vámosgyörki lebonyolítasra. A községi önkormányzat is támogatta a rendezvényt, az esemény megnyitásakor Gedei Zoltán polgármester is köszöntötte a megjelenteket. A szakmai nap nagy részét Szollár Szilvia Katalin tartotta, a másik két előadó szponzori cégek képviselője volt. Elmondhatom, hogy jól sikerült a program, igazi családias hangulatban telt az esemény. Nagyon sok hasznos információt kaptunk az előadótól. A településünkkel is meg tudtam ismertetni egy kicsit a vendégeket. Sok pozitív visszajelzést kaptam azóta – foglalta össze Veresné Benei Krisztina.